Юрист рассказал о штрафах за видеорегистратор в машине

Тема видеорегистраторов всегда актуальна среди водителей. Есть мнение, что за размещение в авто такого гаджета большого размера предусмотрен штраф, но это не соответствует действительности, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Существует мнение, что размещение слишком большого видеорегистратора по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф по ст. 12.5 КоАП, так как он ограничивает водителю обзорность. Штраф за эксплуатацию транспортного средства в условиях созданных ограничений обзора действительно существует, и на практике это чаще всего связано с наклейками на ветровое или боковые стекла», — сказал юрист в разговоре с агентством «Прайм».

При принятии решения об установке в автомобиль видеорегистратора Миронов посоветовал руководствоваться собственными потребностями и существующим регламентом.

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