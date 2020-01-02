Юрист рассказал о последствиях прыжка парашютистов с высотки

В Красноярске два приятеля прыгнули с парашютами с балкона 24 этажа и благополучно приземлились. Юрист Александр Трещев рассказал «360», как этот поступок можно рассматривать с точки зрения закона.

«У нас есть единственное право: мы сами принимаем решения и несем за них ответственность. Мы можем совершить любое правонарушение и будем за это подвергнуты наказанию, а можем этого и не делать. Поэтому я хочу сказать, что люди могут делать все что угодно, их никто не судит. Прыгнули с крыши, разбились насмерть — вас никто не засудит. Когда экстремалы прыгают с крыши, здесь есть состав административного правонарушения, поскольку в любом случае они залазят, прыгают и осложняют жизнь другим, потому что превращаются в источники повышенной опасности. Могут приземлиться кому-нибудь на голову, что-то еще», — рассказал юрист.

По его мнению, в поступке красноярцев вряд ли есть какой-то уголовный состав. А вот с точки зрения административного правонарушения экстремалов наказать все-таки можно.

«Как за плевок или за нецензурное выражение», — добавил Трещев.