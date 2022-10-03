Юрист рассказал о положенных мобилизованным льготах | 360°

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Юрист рассказал о положенных мобилизованным льготах

Юрист Кудерко заявила о скидке в 50% на коммунальные услуги для мобилизованных

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Мобилизованным россиянам положены льготы и выплаты, которые в большей степени совпадают с мерами поддержки военнослужащих контрактников. В числе таких — присвоение статуса «Ветеран боевых действий» и связанные с этим социальные льготы. Об этом заявила юрист Елена Кудерко.

«Мобилизованным положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в ВУЗы и на программы среднего специального образования», — привело слова юриста РИА «Новости».

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Основная выплата для мобилизованных россиян составляет 195 тысяч рублей в месяц, но в некоторых регионах страны решили доплачивать сверху этой суммы. К примеру, в столице ежемесячная выплата составит по 50 тысяч рублей во время прохождения службы.

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Россиянин после окончания срока службы и присвоения статуса «Ветерана боевых действий» получает право на освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, бесплатный проезд и скидку в 50% на коммунальные услуги.

За мобилизованным также остается его рабочее место, а в трудовой стаж включается период прохождения службы. Кроме того, к пенсии мобилизованного положена доплата.

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