Юрист рассказал о новой системе лишения водительских прав в РФ

Юрист Василий Воробьев рассказал ИА Ura.ru, что в стране могут ввести балльную систему для автомобилистов.

По словам специалиста, в рамках этой системы водителям на год будет предоставляться определенное количество баллов. Они будут списываться за каждое административное правонарушение. В случае списания всех баллов автомобилиста лишат прав.

«Вы говорите о Правилах дорожного движения. Это не закон, а нормативка, которую разрабатывает соответствующий федеральный орган исполнительной власти. В данном случае это ГИБДД МВД РФ», — объяснил зампред думского Комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.