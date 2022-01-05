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    05 января 2022, 12:24

    Юрист рассказал о наказаниях за селфи

    Юрист Сергей Савельев рассказал, когда селфи может обернуться уголовным делом

    Анатолий Минкин

    Сделать селфи на свой мобильный телефон может каждый. Но есть условия, когда за такую фотографию могут привлечь к ответственности и даже завести уголовное дело. Подробности в беседе с агентством «Прайм» раскрыл ведущий юрист Европейской юридической компании «Сенатор» Сергей Савельев.

    Юрист рассказал о наказаниях за селфи

    Он отметил, что гражданским служащим не стоит делать фотографии, если в объектив попадает алкоголь или сами они выглядят не очень пристойно. Подобные снимки порочат честь и достоинство чиновника, поэтому все может закончиться увольнением. Это же правило распространяется на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

    Если селфи оказалось в открытом доступе, то посторонним людям использовать его без согласия владельца нельзя. Речь в данном случае идет не только о фотографиях, но и видеозаписях.

    Просто скачать чужое селфи на свой гаджет можно, но распространять его строго запрещено.

    «Обнародование изображения гражданина, в том числе размещение его самим человеком в Интернете, и общедоступность такого изображения сами по себе не дают иным лицам права на свободное использование такого изображения без получения согласия изображенного лица», — пояснил юрист.

    Савельев добавил, что речь идет о рассылке фотографии в общих чатах, размещении в социальных сетях или просто публикации на сайтах. За подобное нарушение грозит административное наказание, а если это касается интимных снимков, то все может закончиться уголовным делом, уточнило ИА НСН.

    Выбирать место для селфи тоже нужно очень внимательно, чтобы в кадр не попали, к примеру, военные объекты. Как сообщила «Газета.ru», за публикацию таких фотографий в открытом доступе можно попасть под уголовное дело о разглашении государственной тайны.