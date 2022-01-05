Юрист рассказал о наказаниях за селфи

Сделать селфи на свой мобильный телефон может каждый. Но есть условия, когда за такую фотографию могут привлечь к ответственности и даже завести уголовное дело. Подробности в беседе с агентством «Прайм» раскрыл ведущий юрист Европейской юридической компании «Сенатор» Сергей Савельев.

Он отметил, что гражданским служащим не стоит делать фотографии, если в объектив попадает алкоголь или сами они выглядят не очень пристойно. Подобные снимки порочат честь и достоинство чиновника, поэтому все может закончиться увольнением. Это же правило распространяется на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

Если селфи оказалось в открытом доступе, то посторонним людям использовать его без согласия владельца нельзя. Речь в данном случае идет не только о фотографиях, но и видеозаписях.

Просто скачать чужое селфи на свой гаджет можно, но распространять его строго запрещено.

«Обнародование изображения гражданина, в том числе размещение его самим человеком в Интернете, и общедоступность такого изображения сами по себе не дают иным лицам права на свободное использование такого изображения без получения согласия изображенного лица», — пояснил юрист.

Савельев добавил, что речь идет о рассылке фотографии в общих чатах, размещении в социальных сетях или просто публикации на сайтах. За подобное нарушение грозит административное наказание, а если это касается интимных снимков, то все может закончиться уголовным делом, уточнило ИА НСН.

Выбирать место для селфи тоже нужно очень внимательно, чтобы в кадр не попали, к примеру, военные объекты. Как сообщила «Газета.ru», за публикацию таких фотографий в открытом доступе можно попасть под уголовное дело о разглашении государственной тайны.