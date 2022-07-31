Юрист рассказал о документах, которые нужно хранить всегда

Ряд документов нельзя утилизировать, поскольку они могут понадобиться в любой момент, поделился с агентством «Прайм» юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.

В первую очередь, это касается чеков на покупку разных товаров. К важным документам относятся договоры и акты выполненных работ, без них заказчику будет сложно подтвердить факт сделки.

«Хранить вечно» следует свидетельства, документы, подтверждающие право собственности на недвижимость и автомобиль. Все бумаги нужно хранить аккуратно, поскольку у государства есть стандарты приема и идентификации документов.

Ранее юрист Колотович дал разъяснение по трудовому законодательству России. Он рассказал, при каких обстоятельства работника могут вызвать из отпуска.