Юрист рассказал о дискриминации на рынке труда

К сожалению, случаи дискриминации на рынке труда можно встретить и сейчас. Юристом Юлия Холодионова рассказала, как защитить свои права во время поиска работы. Об этом сообщило РИА ФАН.

Дискриминация может осуществляться по ряду признаков, например, по признаку национальности, пола, религиозных убеждений, возраста и других обстоятельств. Однако не стоит путать дискриминацию с предпочтениями работодателя.

«Предпочтения работодателя могут быть обоснованы в тех случаях, когда это обусловлено характером работы. Например, для вахтового режима работы в районах Крайнего Севера отдается предпочтение работникам мужского пола, поскольку для такого труда формируют сменные мужские бригады», — отметила эксперт.

Холодионова подчеркнула, что если вы столкнулись с дискриминацией на работе, следует обратиться с заявлением в суд. Работодателя могут заставить восстановить ваши права, компенсировать моральный и материальный вред или даже привлечь к административной ответственности.