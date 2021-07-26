Юрист рассказал о безопасных способах оплаты сделок с недвижимостью

Юрист АК «Бородин и партнеры» Дмитрий Бохолдин рассказал, что при оплате покупки недвижимости или при аренде квартиры не стоит переводить деньги владельцу на банковскую карту. Об этом написало РИА «Новости».

Эксперт отметил, что при конфликтных ситуациях перечисление денег с карты на карту сложно будет доказать в качестве платежа, осуществленного по договору. Например, такое может произойти, когда продавец или арендодатель не предоставляет доступа в помещение, ссылаясь на неоплату по договору, рассказала газета «Известия».

В таком случае правильнее всего будет составить платежное поручение, которое можно оформить в банке. В нем указываются данные, подтверждающие факт того, что оплата проходит именно для исполнения договора. В документе указывают номер, дату, место заключения договора, кадастровый номер приобретаемой недвижимости и ее площадь.

При оплате ремонта или подряда лучше всего перечислять деньги на расчетный счет организаций или индивидуальных предпринимателей с указанием назначения платежа, заключил Бохолдин.