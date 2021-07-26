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    26 июля 2021, 16:26

    Юрист рассказал о безопасных способах оплаты сделок с недвижимостью

    Оксана Лавнюженко

    Юрист АК «Бородин и партнеры» Дмитрий Бохолдин рассказал, что при оплате покупки недвижимости или при аренде квартиры не стоит переводить деньги владельцу на банковскую карту. Об этом написало РИА «Новости».

    Юрист рассказал о безопасных способах оплаты сделок с недвижимостью

    Эксперт отметил, что при конфликтных ситуациях перечисление денег с карты на карту сложно будет доказать в качестве платежа, осуществленного по договору. Например, такое может произойти, когда продавец или арендодатель не предоставляет доступа в помещение, ссылаясь на неоплату по договору, рассказала газета «Известия».

    В таком случае правильнее всего будет составить платежное поручение, которое можно оформить в банке. В нем указываются данные, подтверждающие факт того, что оплата проходит именно для исполнения договора. В документе указывают номер, дату, место заключения договора, кадастровый номер приобретаемой недвижимости и ее площадь.

    При оплате ремонта или подряда лучше всего перечислять деньги на расчетный счет организаций или индивидуальных предпринимателей с указанием назначения платежа, заключил Бохолдин.