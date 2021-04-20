Юрист рассказал, кто на самом деле виновен в аварии Tesla c автопилотом

Автоюрист Сергей Радько рассказал, кто на самом деле виновен в произошедшей в США аварии Tesla c автопилотом, в которой погибли два человека, написала «Общественная служба новостей».

Как считает специалист, человек не должен полностью перекладывать ответственность за вождение на машину. Автопилот только помогает владельцу управлять транспортом, сообщило ИА Nation News.

«Юридический взгляд на проблему простой: у автомобиля должен быть водитель. Что сам автомобиль позволяет как-то облегчить процесс управления — это не исключает необходимости контроля за ним и тем более нахождения за рулем», — подчеркнул Радько.

По словам эксперта, человек обязан проверить машину перед выездом и обеспечить ее исправность в пути. При наличии сомнений в том, что транспортное средство в порядке, водитель не имеет права ехать.