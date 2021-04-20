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    20 апреля 2021, 15:01

    Юрист рассказал, кто на самом деле виновен в аварии Tesla c автопилотом

    Полина Петрова

    Автоюрист Сергей Радько рассказал, кто на самом деле виновен в произошедшей в США аварии Tesla c автопилотом, в которой погибли два человека, написала «Общественная служба новостей».

    Юрист рассказал, кто на самом деле виновен в аварии Tesla c автопилотом

    Как считает специалист, человек не должен полностью перекладывать ответственность за вождение на машину. Автопилот только помогает владельцу управлять транспортом, сообщило ИА Nation News.

    «Юридический взгляд на проблему простой: у автомобиля должен быть водитель. Что сам автомобиль позволяет как-то облегчить процесс управления — это не исключает необходимости контроля за ним и тем более нахождения за рулем», — подчеркнул Радько.

    По словам эксперта, человек обязан проверить машину перед выездом и обеспечить ее исправность в пути. При наличии сомнений в том, что транспортное средство в порядке, водитель не имеет права ехать.