Общество 29 декабря 2022, 13:09 Юрист рассказал, кто чаще всего становится мишенью телефонных мошенников Наиболее уязвимы перед мошенниками пенсионеры

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Хитрым уловкам телефонных злоумышленников может стать абсолютно любой человек. Однако пожилые люди, обеспеченное население страны и молодежь подвергаются риску попасться на уловки мошенников чаще, сообщил юрист Александр Хаминский News.ru.

По словам специалиста, мошенники легко выманивают деньги у пенсионеров по следующей схеме. Они звонят, приглашают их на бесплатный прием к врачу, после чего говорят пожилым о страшном диагнозе. Их уловки о якобы уникальном лечении способны сделать так, что пенсионер подпишет договор о кредите.

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Юрист также отметил, что мошенники тщательно выбирают своих жертв - они покупают персональные базы данных и узнают все о социальном статусе человека.

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