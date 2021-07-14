Юрист рассказал, кому положена компенсация за жару на работе

По закону работодатели обязаны поддерживать в рабочем помещения комфортные для труда условия. При определении комфортности условий учитывается и температура воздуха. О том, какая температура считается приемлемой для разных видов труда, и о том, как работодатель обязан компенсировать чрезмерную жару на рабочем месте, рассказали Life юристы Павел Уткин и Сергей Болотин.

Максимальная возможная температура на рабочем месте отличается в зависимости от степени нагрузки. Так, в офисе температура воздуха не должна подниматься выше +28 градусов, для тех, чья работа связана с ходьбой и перемещением тяжестей весом до 10 килограммов это +27 градусов, а для тех, кому приходится поднимать тяжести весом более 10 килограммов — +26 градусов.

Уткин пояснил, что если температура на рабочем месте превышает допустимую, сотрудники могут отстаивать свои права. Например — временно отказаться исполнять свои обязанности, письменно уведомив об этом работодателя.

Он добавил, что работодатель обязан самостоятельно следить за поддержанием комфортной температуры на рабочем месте.

«Если такой возможности нет, то работодатель может сокращать продолжительность рабочего дня. Если температура в помещении +28,5 градуса — на один час, +29 градусов — на два часа, +30,5 градуса — на четыре часа. При температуре выше +32 градусов логично перенести рабочую смену», — сказал юрист.

Болотин добавил, что для того, чтобы избежать конфликтов с сотрудниками, работодатели могут сами составить порядок выплат за некомфортные условия труда.

«При установлении доплат работодатель должен руководствоваться тем, что минимальный размер повышения оплаты труда сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, составляет 4% тарифной ставки, установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. Также работодатель вправе решить данную проблему по-другому. Это можно сделать за счет сокращения рабочего времени. Оплата сокращенных часов должна в данном случае производиться так же, как при простое», — пояснил юрист.