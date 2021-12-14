Юрист рассказал, кому может достаться имущество режиссера Сергея Соловьева

Юрист Тимур Маршанин рассказал о том, кто может получить имущество режиссера Сергея Соловьева, который скоропостижно скончался 13 декабря. Об этом написала teleprogramma.pro.

По словам эксперта, если в завещании нет оговорок, все имущество переходит к наследникам первой очереди — детям и супругам. У Соловьева единственным максимально близким родственником считается его дочь Анна, сообщил сайт «Дни.ру».

Маршанин также отметил, что многие люди не успевают составить завещание, поскольку думают, что смерть их настигнет еще не скоро. В таком случае, имущество по закону попадает в руки иждивенцев, а не только наследников первой очереди.

Сергей Соловьев скончался на 78 году жизни в своей квартире в Москве. Самым известным произведением режиссера является трилогия «Асса».