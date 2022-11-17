17 ноября 2022, 04:17
Юрист рассказал, кому могут увеличить пенсию
Ассистент кафедры СПбГУ Ногайлиева рассказала о плановых и внеплановых индексациях пенсии
Государство может увеличить размер пенсии в порядке плановых и неплановых индексаций, рассказала агентству «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Увеличение пенсии в плановом порядке проходит ежегодно 1 января, с 1 августа государство увеличивает индивидуальный пенсионный коэффициент работающим пенсионерам, пояснила юрист.
Также пенсионные выплаты вырастают при достижении 80-летнего возраста, изменении группы инвалидности или количества иждивенцев.
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На «Госуслугах» можно подать заявление на повышение фиксированной пенсии, это необходимо сделать при появлении новых сведений о стаже до 1 января 2002 года, накоплении стажа на Крайнем Севере или в сельской местности, накоплении страхового стажа или иных обстоятельствах, отметила Ногайлиева.
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В Госдуму внесли законопроект, по которому ветераны боевых действий смогут выходить на пенсию на пять лет раньше обычного возраста. При этом должно быть наличие страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.
Пенсия
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