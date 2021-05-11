Юрист рассказал, когда водители могут не выполнять требования ДПС

Адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева рассказала, когда водителям можно не выполнять требования сотрудников ДПС. Так, незаконным является требование выйти из авто на дороге с интенсивным движением, сообщил сайт kp.ru.

Как считает юрист, необходимо понимать нормативные требования инспекторов. Важным приоритетом для них должна быть безопасность граждан, ведь ответственность за это лежит на государстве.

«Если сотрудник ДПС предлагает автомобилисту „дыхнуть в трубочку“, то водитель в праве отказаться делать это прямо на дороге», — привела пример Ермолаева.

По ее словам, для прохождения процедуры можно проехать с инспектором в специальное учреждение.

Ранее автовладельцам рассказали о неочевидных штрафах за нарушения, о которых зачастую не знают даже самые опытные водители. Человека могут оштрафовать, если в машине не будет одного из зеркал заднего вида. Если автомобилиста остановит инспектор ГИБДД, то выпишет ему штраф в размере 500 рублей. А продолжать движение на такой машине будет уже нельзя, пока проблема не устранится.