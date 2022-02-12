Юрист рассказал, когда в России могут наказать за перевозку алкоголя

Если перевозить по России продукцию, которая содержит больше десяти литров спирта, нужна маркировка в соответствии с законом. С таким сообщением в беседе с агентством «Прайм» выступил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор плюс» Василий Данилов.

Данилов отметил, что такая норма административного кодекса вступила в силу еще в январе 208 года. Ею предусмотрена ответственность за провоз немаркированной алкогольной продукции в этих объемах. Эксперт добавил, что с этого года штрафы за провоз спиртного в стране увеличили. Теперь взыскать могут от 15 до 20 тысяч рублей, с конфискацией всего товара. Раньше был предусмотрен штраф только до пяти тысяч рублей.

Ранее производители алкоголя и рестораторы призвали отменить в стране обязательную маркировку продукции. Они написали обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Они попросили отменить введение в стране цифровой маркировки «Честный знак».

Участники рынка считают, что в какой-то мере нововведение дублирует уже действующую систему ЕГАИС. Кроме того, производители уверены, что оно повлечет за собой сильное удорожание продукции.