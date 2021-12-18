Юрист рассказал, когда супруг не вправе претендовать на жилье

Супруги не имеют права претендовать на имущество, которым владел каждый из них до вступления в брак, а также на имущество, которое один из супругов получил во время нахождения в браке в рамках наследства или других безвозмездных сделок. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в интервью агентству «Прайм».

При этом юрист предупредила, что в ходе развода суд может признать имущество подлежащим разделу в том случае, если за время брака супруги вложили в него общие или личные деньги второго супруга, после чего вложение значительно увеличило стоимость данного имущества.

При этом приватизированная квартира общим имуществом являться не может.

Также Мария Спиридонова напомнила, что избежать возможных судебных споров и закрепить имущественые права и обязанности супругов в брак может помочь правильно составленный брачный контракт.

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