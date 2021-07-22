Юрист рассказал, когда работодатель может оштрафовать сотрудника

Юрист по трудовому законодательству Сергей Саурин рассказал, в каких случаях допустимо штрафовать сотрудника. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он уточнил, что работодатель ни в какой ситуации не может урезать оклад. Он может не выплачивать сотруднику премию в случае какого-то нарушения, но и тут не все просто.

«У работодателя будет возможность эту премию урезать, но при единственном условии, что будет соблюдена процедура привлечения работника к дисциплинарному взысканию», — рассказал Саурин.

Юрист пояснил, что руководство должно попросить у сотрудника объяснительную, выяснить все обстоятельства, после этого издать приказ. Сотрудник может обжаловать его в трудовой инспекции или через суд.