Юрист рассказал, когда пассажира могут признать виновным в ДТП

Автоюрист Сергей Радько рассказал «Аргументам и фактам», в каких случаях пассажира могут признать ответственным за дорожно-транспортное происшествие. Также он напомнил, какие правила обязаны соблюдать пассажиры во время поездки.

«Доказать вину пассажира можно только по показаниям водителя либо при помощи видеокамеры, если она есть в салоне, или видеорегистратора, или городской камеры», — подчеркнул юрист.

Случаев, когда пассажир может быть виновником ДТП, не так много. Например, если пассажир открыл дверь автомобиля, и в нее врезался велосипедист, или если пассажир каким-то образом перехватил управление у водителя. Однако доказать такие случаи часто сложно, поскольку «показания водителя против показаний пассажира — это еще большой вопрос, чему можно поверить», отметил Радько.

При поездке в транспорте пассажиры обязаны пристегиваться, садиться и выходить из машины только со стороны тротуара. Также пассажирам запрещено отвлекать водителя во время поездки, добавили «Известия».