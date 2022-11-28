Общество 28 ноября 2022, 07:17 Юрист рассказал, когда кредит нельзя разделить на обоих супругов после развода Юрист Соловьев: кредит от мошенников нельзя разделить между супругами после развода РИА «Новости»

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Если человек взял кредит, навязанный ему телефонными мошенниками, то он не может рассчитывать на раздел финансовых обязательств при разводе. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Кредит в принципе делят только если он был взят на семейные нужны и по инициативе обоих супругов. Это прописано в Семейном кодексе. Кредит, взятый одним из супругов в результате обмана мошенников, — это не семейные нужды. Второй супруг может участвовать в погашении долга только на добровольной основе.

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«Единственным вариантом, когда кредит может быть разделен, станет ситуация, в которой супруги вместе стали жертвой обмана, даже если звонок поступил одному из супругов, но „спасать свои деньги“ они решили вместе», — сказал Соловьев.

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Также не делятся кредиты, взятые до брака или в период раздельного проживания супругов.

До этого Соловьев рассказал, что мошенники изобрели новый изощренный способ обмана граждан. Теперь они представляются сотрудниками правоохранительных органов и отправляют в подтверждение этого факта якобы служебные удостоверения.