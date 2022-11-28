28 ноября 2022, 07:17
Юрист рассказал, когда кредит нельзя разделить на обоих супругов после развода
Юрист Соловьев: кредит от мошенников нельзя разделить между супругами после развода
Если человек взял кредит, навязанный ему телефонными мошенниками, то он не может рассчитывать на раздел финансовых обязательств при разводе. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Кредит в принципе делят только если он был взят на семейные нужны и по инициативе обоих супругов. Это прописано в Семейном кодексе. Кредит, взятый одним из супругов в результате обмана мошенников, — это не семейные нужды. Второй супруг может участвовать в погашении долга только на добровольной основе.
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«Единственным вариантом, когда кредит может быть разделен, станет ситуация, в которой супруги вместе стали жертвой обмана, даже если звонок поступил одному из супругов, но „спасать свои деньги“ они решили вместе», — сказал Соловьев.
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Также не делятся кредиты, взятые до брака или в период раздельного проживания супругов.
До этого Соловьев рассказал, что мошенники изобрели новый изощренный способ обмана граждан. Теперь они представляются сотрудниками правоохранительных органов и отправляют в подтверждение этого факта якобы служебные удостоверения.
Семья
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