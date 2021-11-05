Юрист рассказал, когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги

Некоторые россияне попадают в неприятную ситуацию, когда с их банковской карты сняли средства. Как действовать в таком случае, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он отметил, что для возвращения денег должны быть выполнены некоторые условия.

Вернуть средства возможно лишь в том случае, если правила пользования картой не нарушались, никому не передавались ее данные и не доверялось право проведения операций по счету. По словам юриста, первое, что нужно сделать — это немедленно заблокировать карту. Это можно сделать в мобильном приложении или позвонив по горячей линии банка.

«Во-вторых, о происшествии необходимо немедленно сообщить в банк. Лучше это сделать дважды — сначала по телефону, а затем лично, придя в отделение, где открыт счет, и подав заявление о происшествии. Помните, что о подозрительной операции с вашим счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения — именно в этом случае у вас будут все основания требовать возврата украденной суммы», — рассказал юрист.

Помимо этого, нужно обратиться еще с заявлением в полицию. У банка будет ровно месяц для того, чтобы провести и завершить внутреннее расследование. Если деньги сняли преступники из другой страны, то срок расширится до 60 дней. Банк должен вернуть все деньги в том случае, если будет установлено: владелец карты не действовал вместе с преступниками и не виноват в краже.