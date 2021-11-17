Юрист рассказал, как заставить мошенников вернуть деньги

Юрист Алексей Караванский в эфире радио Sputnik рассказал, как заставить мошенников вернуть похищенные деньги. Заниматься этим лучше не в одиночку.

Получив деньги, мошенники как правило обрывают связь с пострадавшим и связаться с ними становится практически невозможно. Первое, что нужно сделать по мнению юриста, — объединиться с другими пострадавшими.

«Успешность возврата средств от мошенников зависит от нескольких пунктов. Первое, что вам надо сделать, — это как можно быстрее объединить вокруг себя других пострадавших. Как правило, от действий мошенников страдает не один человек, а несколько или даже несколько десятков. Найдите единомышленников и подайте коллективное обращение о мошенничестве в правоохранительные органы», — сказал Караванский.

Помимо обраения в полицию, необходимо привлечь к ситуации внимание СМИ. Общественный резонанс пугает мошенников, поэтому нужно создать «шум» вокруг случившегося.

«Совокупность этих моментов позволяет добиться положительного результата для жертв недобросовестных микрофинансовых организаций или мошенников из сферы услуг. Когда мошенники увидят, что ситуация может для них закончиться наказанием, то попытаются договориться с людьми. Мошенники могут предложить вернуть средства или часть средств, то есть перестанут „футболить“ людей», — уверен юрист.