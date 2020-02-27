Юрист рассказал, как заработать на нерадивых турфирмах

Согласно закону, туристу должны вернуть деньги за неиспользованную путевку в течение 10 дней после обращения. Если же в течение этого срока компания ничего не возвращает, то турист обращается в суд.

«150 тысяч (предположительная стоимость путевки — прим. ред.) суд взыскивает за то, что это задолженность. 150 тысяч — неустойка, это 100%. И 150 тысяч — штраф в пользу потребителя. Это без морального вреда, без расходов на адвоката. И туроператор обязан посчитать», — пояснил Шалоносов.