Юрист рассказал, как продать квартиру, находящуюся в ипотеке

Председатель Коллегии адвокатов города Москвы «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала, какие нюансы стоит учитывать перед продажей ипотечной квартиры. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам юриста, в первую очередь должны присутствовать основания для продажи квартиры. Таковыми могут являться: развод супругов, невозможность выплаты взносов банку, улучшение жилищных условий. Кроме того, в такой сделке будут участвовать три стороны — собственник заложенной квартиры, залогодержатель и покупатель.

«Если квартира находится в военной ипотеке, то продать еще сложнее. Продавец должен будет взаимодействовать с двумя залогодержателями — Росвоенипотекой и непосредственно банком. Сначала возвращаются деньги Росвоенипотеке. Затем решается вопрос с банком», — подчеркнула специалист.

Сложности также могут возникнуть при продаже квартиры, которая приобреталась в ипотеку с учетом средств материнского капитала. Здесь доли должны принадлежать детям, иначе произойдет нарушение закона. Совершать такие сделки можно только с разрешения органов опеки и попечительства.