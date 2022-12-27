Общество 27 декабря 2022, 06:14 Юрист рассказал, как получить на Новый год подарки от государства Юрис Спиридонова: подарки на Новый год выдают беженцам и детям участников СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Региональные власти занимаются раздачей гражданам подарков на Новый год, этом могут быть сладости, игрушки, продукты питания. Об этом «Прайму» рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Право на получение подарков имеют определенные категории граждан, пояснила специалист. По ее словам, условия варьируются в зависимости от субъекта РФ. Обычно речь идет о финансовом состоянии семьи, количестве детей, наличии инвалидности у ребенка. В 2022 году подарки также выдают детям беженцев и участников спецоперации на Украине.

Реклама

«Уточнить, выдают ли в вашем городе новогодние подарки, и кто может претендовать на них, можно непосредственно в органе социальной защиты населения или на сайте местной администрации», — посоветовала Спиридонова.

Реклама

Ранее в Минтруда России рассказали, сколько продлятся новогодние выходные. Россияне в 2023 году будут отдыхать с 1 по 8 января. При этом 31 декабря выпадает на субботу — нерабочий день.