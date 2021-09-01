Юрист рассказал, как получить больничный при депрессии

Получить больничный можно не только по причине простуды или другой болезни, но и при психических расстройствах, к которым относится, например, депрессия. Юрист Ирина Минина рассказала, как оформляется больничный при депрессии, передала «Вечерняя Москва».

Чтобы больничный оформили, врач должен диагностировать депрессию у пациента и назначить лечение.

«В случае диагностирования врачом у пациента, например, депрессии, которая не только влияет на психоэмоциональное состояние человека, но и не позволяет ему выполнять рабочие обязанности, должно быть назначено соответствующее лечение и на его время выдаваться листок нетрудоспособности. Так что больничный лист при диагностировании у пациента депрессии может быть выдан, как и при любом ином заболевании, только при соблюдении ряда условий — наличия состояния у больного, при котором он нетрудоспособен, а также прохождения пациентом соответствующего лечения», — сказала юрист.

Как и при обычном заболевании, больничный выдается на срок до 15 календарных дней. Однако, учитывая особенности этого диагноза, больничный может быть продлен, если лечение затягивается.

«Если за 15 дней назначенное лечение не принесло желаемого результата и лечащий врач приходит к выводу, что пациент также не способен выполнять свои трудовые обязанности, больничный лист может быть продлен по решению врачебной комиссии на срок до десяти месяцев. При этом каждые 15 дней больничный необходимо будет продлевать», — объяснила Минина.