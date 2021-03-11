Юрист рассказал, как «наказать» автохама без нарушения закона

Автоюрист Петр Губенко в разговоре с РИА ФАН рассказал, как без нарушения закона «наказать» водителей, которые паркуют свои машины, перегораживая проезжую часть двора.

Накануне жители Калининграда заставили мусорными пакетами капот машины, которая перекрыла проезд мусоровозу. Губенко объяснил, почему это не лучший вариант решения проблемы.

«Тот, кто ставит мусор на машину, совершает административное правонарушение. Проще пнуть автомобиль по колесу, например, может, у него сработает сигнализация, и владелец выйдет, удастся решить вопрос о перепарковке», — уточнил специалист.

Также он рекомендовал узнать среди прохожих, кому принадлежит и откровенно поговорить с владельцем. Если перечисленные способы не помогли, нужно позвонить в ГИБДД и сообщить, каким образом припарковано транспортное средство. Помимо прочего, можно написать автолюбителю записку и изложить в ней все претензии.