Юрист рассказал, как действовать после покупки некачественного товара

Проверять качество продуктов в магазине нужно сразу при покупке, только так можно добиться возврата денег или замены. С непродовольственными товарами все проще. О том, как поступать в этих случаях, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал RT.

При покупке непродовольственного товара в случае каких-либо претензий можно потребовать замены на аналогичный товар той же модели и марки, или на другой с перерасчетом цены. Покупатель вправе требовать бесплатного ремонта, либо возмещения расходов на починку. Либо отказаться от покупки, вернуть товар и потребовать возврата денег.

С продовольственными товарами сложнее. Юрист объяснил, что они, как правило, не подлежат обмену или возврату, поскольку после вскрытия упаковки покупатель теоретически может подменить товар или испортить.

«Если дело касается продовольственных товаров и покупатель желает убедиться в их надлежащем качестве, то делать это надо прямо в магазине», — сообщил Соловьев.

Если человек вынес товар из магазина, а потом вернулся с претензиями, то так он ничего не добьется. Но восстановить справедливость можно, если сохранился чек — тогда можно отправить товар на экспертизу. А когда будут готовы результаты, то обращаться в магазин, либо в торговую инспекцию. Если и это не поможет, то идти в суд, где можно взыскать уже и материальный, и моральный ущерб.

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