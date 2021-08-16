Юрист рассказал, как бороться с пьяницами возле подъездов и во дворах

Самым результативным способом борьбы с пьяницами, которые употребляют алкоголь возле домов, остается регулярный вызов полиции. Об этом РИА «Недвижимость» рассказал адвокат Евгений Корчаго.

Юрист пояснил, что распитие алкоголя на лавочках и во дворах — это административное нарушение, которое влечет за собой штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Полиция в этом случае обязана приезжать на вызов жильцов. Эксперт уверен, что такие звонки и постоянные приезды правоохранителей сделают посиделки для пьяниц некомфортными, и так можно прекратить распитие алкоголя возле дома.

«Например, если пьяная компания появится у вас во дворе и захочет весело провести время с алкоголем, необходимо немедленно вызвать полицию. Рекомендуется также кооперироваться с соседями, чтобы дежурная часть получила сразу несколько вызовов и ужесточила контроль территории возле вашего дома», — посоветовал Корчаго.

Юрист рекомендует при звонке называть точный адрес и давить на то, что пить у дома запрещено законом. Причем, сообщить о нарушении можно и анонимно, без оставления личных сведений. Если такое происходит часто, можно написать обращение в полицию.

Ровно тем же способом юристы советуют и бороться с соседями, если они курят прямо в подъезде. Штрафы за подобное нарушение предусмотрены в том же размере, что и за распитие алкоголя.