Юрист рассказал, что Россия может претендовать на товарные знаки СССР

Верховный суд Нидерландов вынес решение в пользу России и признал, что водочный бренд «Столичная» принадлежит стране, и не является частным. В 1997 году эту марку и другие популярные в то время выкупил бизнесмен Юрий Шефлер. Через «Союзплодоимпорт» Россия пыталась заявить свои права на эту водку как доставшиеся по наследству от СССР.

Юрист заявил, что это своего рода международная победа в области интеллектуальной собственности.

Исходя из того, что Россия государство-продолжатель и поэтому сохранила территориальные и имущественные права РСФСР, она может претендовать и на другие товарные знаки.