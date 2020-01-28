Юрист рассказал, что Россия может претендовать на товарные знаки СССР
Сергей Гаврюшкин, юрист по защите интеллектуальной собственности, рассказал газете «Взгляд», что Россия «по наследству» может претендовать на товарные знаки СССР. Это подтверждает и выигранный спор на права на водочный бренд «Столичная».
Верховный суд Нидерландов вынес решение в пользу России и признал, что водочный бренд «Столичная» принадлежит стране, и не является частным. В 1997 году эту марку и другие популярные в то время выкупил бизнесмен Юрий Шефлер. Через «Союзплодоимпорт» Россия пыталась заявить свои права на эту водку как доставшиеся по наследству от СССР.
Юрист заявил, что это своего рода международная победа в области интеллектуальной собственности.
Исходя из того, что Россия государство-продолжатель и поэтому сохранила территориальные и имущественные права РСФСР, она может претендовать и на другие товарные знаки.