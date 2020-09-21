Юрист рассказал, что поможет Ефремову выйти из тюрьмы раньше срока

Михаил Ефремов сможет раньше выйти из тюрьмы, если продолжит актерскую деятельность на сцене в колонии. Об этом заявила юрист Оксана Михалкина.

«Если он подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении, то суд будет учитывать его активную роль в культурной жизни колонии — театр, участие в постановках», — рассказала Михалкина РИА «Новости».

Несколько дней назад член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Ефремов проводит свободное время за чтением книг тюремной тематики. Сейчас он находится в СИЗО «Водник», где ждет обжалования приговора.

Новые адвокаты Ефремова и вовсе считают, что актер может получить условный срок, ведь он признал свою вину. Юрист Владимир Васильев направил в суд жалобу на приговор, в которой просит изменить срок на четыре года условно. До этого жалобу подавал бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Ранее в прокуратуре заявили, что не будут обжаловать приговор Ефремова. 8 сентября актера приговорили к восьми годам тюрьмы в колонии общего режима. Многие высказались о сроке актера. Мать погибшего Сергея Захарова посчитала вердикт слишком жестким.