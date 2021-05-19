Юрист рассказал, что делать, если потерялась посылка

Юрист Елена Павлович рассказала, как поступить, если посылка потерялась на почте. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она пояснила, что на почте существует розыск отправления. Чтобы запросить его, нужно написать об этом заявление на сайте или на почте. Кроме того, нужно приложить к заявлению чек, который был получен в момент отправления.

Специалист отметила, что заявления принимаются в течение шести месяцев после отправки по России, и четырех — в случае международного отправления.

Павлович добавила, что сроки рассмотрения заявления варьируются от пяти дней до 90 дней. Это зависит от дальности отправления.

Посылки находят далеко не всегда. В таких случаях получателю выплачивают компенсацию. Также с почты снимается ответственность в некоторых случаях.

Во-первых, если посылка потерялась или пострадала из-за стихийного бедствия. Во-вторых, если посылку изъяли правоохранительные органы, и в-третьих, если отправитель плохо упаковал вещь, и она потерялась или повредилась в результате этого.