Юрист рассказал, чьи оклады вырастут с 1 октября

Оклады военнослужащим с 1 октября увеличатся в 1,037 раза. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Повышение заработной платы, по его словам, коснется тех, кто проходит военную службу по контракту, по призыву, сотрудников национальной гвардии, сотрудников, которые имеют специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов.

В беседе с агентством «Прайм» Редин обратил внимание, что закон гарантирует военным ежегодный рост окладов с учетом инфляции на очередной финансовый год.

Большинство россиян заявили, что для финансовой независимости им нужно получать в среднем 74,9 тысячи рублей в месяц. Самые большие запросы — у москвичей. Жителям столицы для этого требуется зарплата хотя бы в 104 тысячи рублей. Исследование провели в июне 2020 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.