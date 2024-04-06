Общество 06 апреля 2024, 04:36 Юрист рассказал, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда» Адвокат Данилов: аферисты могут использовать ошибочный перевод на карту РИА «Новости»

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Приход на банковскую карту «денег из ниоткуда» не является поводом для радости. Об этом заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, если деньги пришли просто так, то владельцу карты следует насторожиться. Деньги нужно вернуть туда, откуда они пришли. В противном случае человека могут обвинить в необоснованном обогащении. Процесс возвращения тоже затягивать нежелательно.

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«Если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами», — заявил юрист.

Также «деньги из ниоткуда» — это излюбленный способ многих аферистов. Чтобы не попасть на уловку мошенников, возвращать полученные средства необходимо через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что мошенники становятся все более изобретательными. Теперь они перешли на сложные трехступенчатые схемы обмана.