06 апреля 2024, 04:36
Юрист рассказал, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»
Адвокат Данилов: аферисты могут использовать ошибочный перевод на карту
Приход на банковскую карту «денег из ниоткуда» не является поводом для радости. Об этом заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, если деньги пришли просто так, то владельцу карты следует насторожиться. Деньги нужно вернуть туда, откуда они пришли. В противном случае человека могут обвинить в необоснованном обогащении. Процесс возвращения тоже затягивать нежелательно.
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«Если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами», — заявил юрист.
Также «деньги из ниоткуда» — это излюбленный способ многих аферистов. Чтобы не попасть на уловку мошенников, возвращать полученные средства необходимо через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода.
Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что мошенники становятся все более изобретательными. Теперь они перешли на сложные трехступенчатые схемы обмана.
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