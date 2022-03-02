Юрист рассказал, чем грозят буллинг и клевета в соцсетях

Буллинг в социальных сетях может привести к штрафу в размере до трех тысяч рублей, а за клевету могут и посадить. Об этом предупредила член Ассоциации юристов России (АЮ) Асия Мухамедшина.

По словам юриста, за травлю в Сети не установлена отдельная статья, поэтому такие действия рассматривают по статье «Оскорбление».

«Кибербуллинг людей или даже власти не обошел многих, и на сегодняшний день хулиган за оскорбления отделается штрафом до трех тысяч», — сказала Мухамедшина в интервью РИА «Новости».

Она уточнила, что санкции грозят обидчику, если ему уже есть 16 лет. При этом в соцсетях не стоит заниматься не только буллингом. Распространение ложных сведений и подрыв репутации могут расценить как клевету и угрозу жизни.

«За клевету или угрозу жизни может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет», — отметила юрист.

Мухамедшина подчеркнула, что более серьезную ответственность несут те, кто распространяет ложную информацию с использованием служебного положения. За оскорбления человек может потребовать, чтобы ему компенсировали моральный вред.