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    22 июня 2022, 03:31

    Юрист раскрыл риск при досрочном погашении кредита

    Юрист Уткин: банк может подмочить репутацию заемщику при досрочном погашении кредита

    Валерия Шафирко

    При досрочном погашении кредитов рисков не много, но все же они есть. Например, при таком сценарии банк может подмочить репутацию заемщика.

    О планах досрочного закрытия кредита очень важно уведомить банк за 30 дней, предупредил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. После того, как операция будет выполнена, нужно взять справку о погашении кредита и об отсутствии у банка претензий к заемщику, заметил юрист в беседе с агентством «Прайм».

    Штрафы, комиссии и другие санкции со стороны кредитной организации в таком случае являются поводом для судебного разбирательства из-за нарушения статьи 908 Гражданского кодекса. При этом стоит иметь в виду, что при досрочных выплатах по кредитам банк может подмочить репутацию заемщика. К примеру, такое может произойти, если кредит брался на пять лет, а выплатили его в максимально короткий срок.

    «В таком случае банк недополучает свою прибыль, и впоследствии может сделать пометку для других финансовых организаций, которые в будущем будут предлагать вам проценты выше», — объяснил юрист.