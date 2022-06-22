Юрист раскрыл риск при досрочном погашении кредита

При досрочном погашении кредитов рисков не много, но все же они есть. Например, при таком сценарии банк может подмочить репутацию заемщика.

О планах досрочного закрытия кредита очень важно уведомить банк за 30 дней, предупредил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. После того, как операция будет выполнена, нужно взять справку о погашении кредита и об отсутствии у банка претензий к заемщику, заметил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Штрафы, комиссии и другие санкции со стороны кредитной организации в таком случае являются поводом для судебного разбирательства из-за нарушения статьи 908 Гражданского кодекса. При этом стоит иметь в виду, что при досрочных выплатах по кредитам банк может подмочить репутацию заемщика. К примеру, такое может произойти, если кредит брался на пять лет, а выплатили его в максимально короткий срок.

«В таком случае банк недополучает свою прибыль, и впоследствии может сделать пометку для других финансовых организаций, которые в будущем будут предлагать вам проценты выше», — объяснил юрист.