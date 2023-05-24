Эксклюзив 24 мая 2023, 13:58 Юрист раскрыл нюансы закона об экстремистской символике Юрист Семеновский оценил правомерность задержания москвичек за экстремистскую символику Unsplash

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Жителей столицы все чаще стали задерживать за пропаганду символики экстремистского легиона «Свобода России»*. Какие действия со стороны граждан действительно угрожают конституционному строю РФ, а какие нет, рассказал «360» старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Во вторник сотрудники Госавтоинспекции задержали в Москве двух женщин. На их автомобилях заметили флаги организации, действия которой запретили на территории страны. Однако гражданки заявили, что злого умысла у них не было, а на номерах просто выцвел российский флаг. И вместо красной полосы теперь белая.

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«Однозначно заявить о виновности женщин пока нельзя. Суд проведет целый комплекс процедур: выявит связь задержанных с реальными организациями, их участие в диверсиях и прочее», — рассказал эксперт.

Если признают тот факт, что наклейка действительно выцвела, то это классифицируют как неуважение к российской патриотической символике, отметил Семеновский.

«Для того чтобы избежать таких пограничных случаев, необходимо поддерживать должным образом патриотическую атрибутику», — подчеркнул он.

Семеновский отметил, что ранее сотрудники ГИБДД задерживали водителей, в чьих автомобилях играли украинские песни. В случае, если они не содержали в себе призыва к насилию, подрыва конституционного строя РФ, а просто их исполняли певцы другой страны, то за это граждане не несли ответственности. В противном случае полиция выписывала штраф и задерживала автомобилистов по статье 20.3 КоАП РФ, объяснил он.

Ранее супругов из Белоруссии привлекли к ответственности за запуск шаров с экстремистской символикой.

* Легион «Свобода России» признан Верховным судом России террористической организацией и запрещен на территории РФ.