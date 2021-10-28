Юрист раскритиковал законопроект о сокращении рабочего дня

Глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в разговоре с ИА НСН раскритиковал законопроект о сокращении трудового дня до семи часов. Такое предложение ранее внесла депутат Светлана Бессараб.

«И для мам, и для пап, чтобы семья была полной, счастливой и радостной, необходимо переходить к сокращенному рабочему дню», — пояснила Бессараб свою инициативу.

Однако по мнению Бабича реализовать такой законопроект в России сейчас невозможно.

«Потому что сразу встанет вопрос относительно размера заработных плат. Конечно, работодатели вряд ли согласятся с тем, чтобы за меньшее время платить такие же деньги, как за восемь часов. А каким-то образом заставить работодателя платить те же деньги вряд ли получится», — пояснил он.

Законопроект он назвал «демагогией». По его мнению, следует стремиться к тому, чтобы на рабочих местах не было переработок и люди не трудились по 12 часов вместо положенных восьми.

«Чтобы „не работали в серую“, а работали в открытую, и соблюдался установленный законом порядок и продолжительность рабочего времени. Вот это сейчас надо ставить целью, а не пытаться ввести еще более укороченный рабочий день», — считает юрист.