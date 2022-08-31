facebook_pixel
    31 августа 2022, 00:35

    Юрист Радько высказался о предложении изменить правила перевозки животных в машине

    Полина Гребенщикова

    Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить перевозку животных в машинах вне специальных контейнеров, поскольку они могут спровоцировать аварийную ситуацию. В эфире радио Sputnik это предложение прокомментировал автоюрист Сергей Радько.

    Он отметил, что животные нечасто становятся причиной ДТП, однако поведение животного в машине может быть непредсказуемым.

    «Мы понимаем, что животное в своем поведении непредсказуемо, и в любую минуту может чего-то испугаться, броситься и помешать управлять автомобилем. В этот момент может быть сложно что-то предпринимать, поэтому, наверное, какие-то правила нужно вводить», — заметил юрист.

    Для разработки правил перевозки животных в машине нужно привлекать специалистов — например, зоологов и ветеринаров, которые смогут разработать оптимальные способы транспортировки животных.