Юрист Радько высказался о предложении изменить правила перевозки животных в машине

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить перевозку животных в машинах вне специальных контейнеров, поскольку они могут спровоцировать аварийную ситуацию. В эфире радио Sputnik это предложение прокомментировал автоюрист Сергей Радько.

Он отметил, что животные нечасто становятся причиной ДТП, однако поведение животного в машине может быть непредсказуемым.

«Мы понимаем, что животное в своем поведении непредсказуемо, и в любую минуту может чего-то испугаться, броситься и помешать управлять автомобилем. В этот момент может быть сложно что-то предпринимать, поэтому, наверное, какие-то правила нужно вводить», — заметил юрист.

Для разработки правил перевозки животных в машине нужно привлекать специалистов — например, зоологов и ветеринаров, которые смогут разработать оптимальные способы транспортировки животных.