Юрист прокомментировал желание Ефремова отбывать наказание в хозотряде СИЗО

Юрист допустил, что потенциально желание артиста может быть удовлетворено. ФСИН будет принимать решение, где именно Ефремов будет отбывать наказание.

Гудас напомнил, что в столице находятся родственники актера. Они могут попросить за него и создать для него более комфортные условия.

«Ефремов — товарищ немолодой, в хозотряде лучше условия пребывания. Он сможет получать необходимую медицинскую помощь, пользоваться благами цивилизации, которые есть в Москве», — разъяснил специалист.

Он добавил, что хорошая работа в хозотряде может стать одним из факторов, которые могут учесть для условно-досрочного освобождения.

«Если он хочет сделать максимальное количество добра, помимо своих меркантильных интересов по созданию комфортных условий жизни, то это хорошая идея», — заключил собеседник информагентства.

В свою очередь секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников обозначил, что теоретически Ефремов имеет на это право.

«По его статье я не помню, чтобы кто-то был в СИЗО. Обычно туда берут тех, кто осужден за наркотические преступления и за мошенничество», — отметил он.