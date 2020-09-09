Юрист прокомментировал историю про камеры в туалете Мариинки

Юрист заявил, что вряд ли эта история является правдой. Он подчеркнул, что тут нужно разбираться и искать доказательства.

«Пока их нет. Показаний женщин и ее знакомой недостаточно. Допустим, что камера в туалете была. Тогда это 137 статья уголовного кодекса. По аналогичным делам уже были прецеденты и приговоры. Но кто установил камеру, выяснить будет крайне трудно. Охранник ли? Обслуживающий персонал? Посетитель? Проще подать гражданский иск к театру, как к организации, чем устанавливать лицо», — пояснил Мещеряков.

Он подчеркнул, что сама история вызывает множество вопросов. Например, неясно, зачем охранник стал убегать и выбрасывать камеры в Крюков канал. Юрист отметил, что даже, если наблюдение установил охранник, его вину доказать будет сложно. А при возбуждении уголовного дела камеру можно будет достать из канала.