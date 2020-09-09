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    09 сентября 2020, 10:30

    Юрист прокомментировал историю про камеры в туалете Мариинки

    Анастасия Кременчугская

    Владислав Мещеряков, юрист, в беседе с сайтом «Невские новости» прокомментировал историю о камере видеонаблюдения в туалете Мариинского театра. Ранее появилась информация о том, что одна из посетительниц нашла ее в нише для туалетной бумаги.

    Юрист заявил, что вряд ли эта история является правдой. Он подчеркнул, что тут нужно разбираться и искать доказательства.

    «Пока их нет. Показаний женщин и ее знакомой недостаточно. Допустим, что камера в туалете была. Тогда это 137 статья уголовного кодекса. По аналогичным делам уже были прецеденты и приговоры. Но кто установил камеру, выяснить будет крайне трудно. Охранник ли? Обслуживающий персонал? Посетитель? Проще подать гражданский иск к театру, как к организации, чем устанавливать лицо», — пояснил Мещеряков.

    Он подчеркнул, что сама история вызывает множество вопросов. Например, неясно, зачем охранник стал убегать и выбрасывать камеры в Крюков канал. Юрист отметил, что даже, если наблюдение установил охранник, его вину доказать будет сложно. А при возбуждении уголовного дела камеру можно будет достать из канала.

    Новости SMI.FM