Юрист прокомментировал иск «Царьграда» к Google

Специалист заметил, что поправки в Конституцию РФ сыграли немаловажную роль в решении суда принять к рассмотрению иск. Речь идет о приоритете российского права над международным.

«Мы требуем восстановить наше право, но при этом понимаем: есть риск, что оно не будет восстановлено. Все-таки санкционный режим предполагает существенные негативные последствия для американских компаний, которые игнорируют санкционные ограничения», — обратил внимание адвокат.