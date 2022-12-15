15 декабря 2022, 17:12
Юрист предупредил водителей о штрафах за отсутствие данных адреса проживания
Владелец автомобиля должен самостоятельно позаботиться о том, чтобы у сотрудников ГИБДД был актуальный адрес проживания водителя. Об этом сообщил юрист Лев Воропаев в интервью сайту «Ридус».
По словам эксперта, при переезде водителю необходимо своевременно сообщить службе ГИБДД свой новый актуальный адрес проживания.
Реклама
В противном случае штрафы, которые приходят на старый адрес, будут накапливаться. Это, в свою очередь, может повлечь за собой дополнительные траты за просрочку платежей.
Реклама
Штрафы
Реклама
Реклама