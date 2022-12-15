Общество 15 декабря 2022, 17:12 Юрист предупредил водителей о штрафах за отсутствие данных адреса проживания

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Владелец автомобиля должен самостоятельно позаботиться о том, чтобы у сотрудников ГИБДД был актуальный адрес проживания водителя. Об этом сообщил юрист Лев Воропаев в интервью сайту «Ридус».

По словам эксперта, при переезде водителю необходимо своевременно сообщить службе ГИБДД свой новый актуальный адрес проживания.

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В противном случае штрафы, которые приходят на старый адрес, будут накапливаться. Это, в свою очередь, может повлечь за собой дополнительные траты за просрочку платежей.

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