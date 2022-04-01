Юрист предупредил об уловках автосалонов при продаже подержанных авто

Участились случаи, когда автосалоны при продаже подержанных автомобилей подсовывают покупателям машины, не соответствующие заявленному качеству. К каким уловкам прибегают дилеры, «ФедералПресс» рассказал юрист Сергей Лысиков.

«В моей практике был случай, когда владелец купил автомобиль, спустя четыре дня поехал на сервис, и там обнаружился дефект, который в салоне скрыли при помощи различных присадок», — поделился юрист.

Чаще всего в автосалонах пытаются скрыть дефекты работы двигателя. Если покупатель был недостаточно внимателен и купил машину с дефектом, доказать, что дефект был уже при покупке, может быть очень сложно.

Кроме того, нечестные дилеры очень часто скручивают пробег автомобиля. Юрист посоветовал тщательно проверять машину при покупке, а еще лучше — воспользоваться услугой автоподбора.

«Это очень хорошая услуга. Лучше немного переплатить специалисту, который тщательно проверит автомобиль, и быть уверенным в том, что транспорт в порядке», — заключил Лысиков.