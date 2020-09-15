Юрист предупредил об угрозе разведения цветов на балконе для прохожих

Юрист Эльдар Ахмадуллин рассказал, что наличие горшков с цветами на незастекленных балконах может угрожать жизни прохожих людей в случае непогоды.

Ахмадуллин пояснил, что в случае ущерба от падающих деревьев крайне сложно установить виновного. Если дело касается сорвавшегося вниз кашпо, вина ляжет на плечи собственника квартиры, пишет ИА «Невские новости».

«Когда падает цветочный горшок при шторме, это не форс-мажорная ситуация. Этот горшок — собственность владельца квартиры. Это не крыша, не крепление, которое может отвалиться, не общедомовое имущество», — уточнил специалист.

Он пояснил, что во избежание неприятных инцидентов необходимо хорошо крепить горшки. Помимо прочего, при сообщениях о сильном ветре лучше снимать все эстетические конструкции с балкона.