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    21 августа 2020, 12:50

    Юрист предупредил о последствиях присвоения денег, найденных на улице

    Артур Блянихов

    Адвокат Георгий Батиров рассказал «ПолитЭксперту», что если человек нашел на улице деньги или ценности, то он может стать жертвой аферистов или попасть под статью.

    Юрист обрисовал один из возможных сценариев: вы идете по дороге и «находите» пачку купюр. Внезапно к вам присоединяется незнакомый человек и утверждает, что одновременно с вами увидел деньги и предлагает разделить их поровну.

    После дележки появляется третий, который уверяет, что деньги потерял именно он. Последуют угрозы обратиться в полицию. После возвращения денег их «владелец» заявит, что в пачке было больше купюр и доказать обратное будет практически невозможно.

    «Тут вы, скорее всего, поймете, что перед вами мошенники, но под давлением и угрозами уже отдадите свои деньги», — цитирует специалиста «Царьград».

    Если же человек действительно потерял деньги, то велика вероятность, что он обратиться к правоохранителям. Также стоит учитывать, что сегодня почти везде есть камеры видеонаблюдения. Поэтому юрист посоветовал не присваивать такие находки, а оставлять их либо на улице, либо относить в ближайшее отделение полиции.

    Новости SMI.FM