Юрист предупредил о последствиях присвоения денег, найденных на улице

Юрист обрисовал один из возможных сценариев: вы идете по дороге и «находите» пачку купюр. Внезапно к вам присоединяется незнакомый человек и утверждает, что одновременно с вами увидел деньги и предлагает разделить их поровну.

После дележки появляется третий, который уверяет, что деньги потерял именно он. Последуют угрозы обратиться в полицию. После возвращения денег их «владелец» заявит, что в пачке было больше купюр и доказать обратное будет практически невозможно.

«Тут вы, скорее всего, поймете, что перед вами мошенники, но под давлением и угрозами уже отдадите свои деньги», — цитирует специалиста «Царьград».

Если же человек действительно потерял деньги, то велика вероятность, что он обратиться к правоохранителям. Также стоит учитывать, что сегодня почти везде есть камеры видеонаблюдения. Поэтому юрист посоветовал не присваивать такие находки, а оставлять их либо на улице, либо относить в ближайшее отделение полиции.