Юрист предупредил автовладельцев об особых зимних штрафах

Чаще всего водители попадают зимой в ситуацию, когда на их автомобиле регистрационный знак оказывается в снегу и его просто невозможно прочесть. Об этом рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Он пояснил, что чаше всего инспекторы ГИБДД готовы понять таких водителей, все, что они делают — просто замечание. Это соответствует части один статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях. Однако той же статьей предусматривается и штраф в размере пятисот рублей.

В случае, если будет видно, что номер залеплен специально, до такой степени, что практически невозможно его прочесть, штраф будет больше. «Если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то ответственность может наступить по второй части указанной статьи, где наказание гораздо более серьезное — наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — предупредил юрист.

Миронов также отметил, что есть необходимость внимательнее относиться к техсостоянию машины. Чтобы не получить штраф в 500 рублей, нужно следить за тем, как работает система обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя и световых приборов.