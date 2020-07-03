Юрист предположил, что экс-схиигумену Сергию грозят 15 суток ареста

Теперь уже бывший схиигумен Сергий отказался выполнить решение суда. Он заявил, что останется в Среднеуральском монастыре, напрочь отказавшись его покидать. Что будет монаху за это — «360» узнал у адвоката Тимура Матвеева.

По словам правозащитника, Сергий, как любой гражданин, который зашел в чужое помещение, может быть выдворен собственником. Им в данном случае выступает Русская православная церковь.

«Если он не подчиняется законному требованию собственника покинуть территорию, то в этой истории собственник в лице Церкви обращается в полицию, и уже полиция его [выводит] в принудительном порядке, либо добровольно предлагает [покинуть помещение]», — разъяснил адвокат.

Матвеев подчеркнул, что неповиновение сотруднику полиции для Сергия может закончиться 15 сутками ареста — таково административное наказание.

«Далее на предмет его действий правоохранительные органы, в случае получения заявления, уже могут провести проверку по статье 330 — „Самоуправство“. Посмотреть, каким образом это (захват — прим. ред.) происходило, есть ли на территории монастыря люди, которые против своей воли там находятся. Насколько мы знаем, он же захватил эту территорию. Добровольно это было или все же есть лица, которые находятся там под замком, — это уже более серьезная история. Правоохранители будут с ней разбираться и поймут, есть ли состав уголовного дела», — заключил собеседник «360».