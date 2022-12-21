Общество 21 декабря 2022, 08:49 Юрист предостерег россиян от увольнений в конце года Юрист Южалин посоветовал не увольняться в конце года flickr

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Менять работу лучше не в конце года, а уже в следующем. Только таким образом работник может точно рассчитывать на 13-ю зарплату. Об этом рассказал директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин в комментарии РИА «Новости».

Согласно закону, единые гарантии распространяются на всех работников вне зависимости от даты увольнения. Сотрудник при прекращении контракта в конце года должен получить всю зарплату, положенные ему доплату, надбавку или компенсацию за неиспользованный отпуск.

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Однако совсем по-другому дела обстоят с выплатами премий. Южалин рассказал, что компания сама определяет, в каком случае человек может получить 13-ю зарплату.

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«Часто для ее получения необходимо проработать в компании весь календарный год», — подчеркнул юрист.

Получается, что для получения всех выплат лучше увольняться уже в следующем году. Ранее стало известно, что в 2023 году в России повысят выплаты по больничному листу.