Юрист предостерег россиян от ошибок при составлении завещания

Юрист Анна Пономарева перечислила ошибки при составлении завещания. Например, наследство нельзя оставлять домашним животным.

По данным радиостанции «Говорит Москва», она уточнила, что незаконно распределять имущество так, чтобы все ценности достались одному человеку, а долги — второму.

«По российскому законодательству животные являются объектом права, а не его субъектом, и приравниваются к вещи, поэтому нельзя оставить наследство любимой кошке», — добавила Пономарева.

Также нельзя ставить условия для получения наследства. Например, требования о вступлении брак, месте жительства и так далее. Юрист уточнила, что должности в госорганах по наследству также не передаются.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что по наследству может передаваться не только имущество, но и различные долги. Отказаться от них не получится.

Перед принятием наследства он посоветовал оценить имущество с учетом долгов. Долговые обязательства могут быть не только по кредитам, но и ЖКХ. Если стоимость долгов больше цены имущества, то придется выплатить разницу. Отказаться можно только полностью от всего наследства.