Юрист предложил способ борьбы с «голыми» фото напротив храмов

Юрист и блогер Александр Трещев в разговоре с РИА ФАН предложил способ борьбы с голыми фотографиями на фоне храмов. Недавно в сети получили резонанс случаи, когда за такие поступки блогеров отправляли под суд.

Трещев отметил, что более эффективным наказанием за такие вещи было бы не уголовное преследование, а штрафы.

«В части контроля медиасферы не должно быть никаких надзирающих органов, хотя они, безусловно, имеются, потому что мы все помним, как несколько лет назад появился закон, который приравнял блогеров с более 3000 подписчиков к СМИ, и их уже по этому закону можно наказывать различными штрафами. Многие блогеры создают контент, чтобы зарабатывать на рекламе, поэтому наказание рублем более чем эффективнее», — сказал юрист.